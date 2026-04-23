Tragiczny wypadek w województwie lubelskim. Młody motocyklista nie miał żadnych szans

Marta Grabiec
2026-04-23 11:55

W powiecie lubartowskim doszło do dramatycznego w skutkach zdarzenia drogowego. 26-letni kierowca jednośladu zginął w miejscowości Nowy Uścimów. Miejscowi funkcjonariusze badają dokładne przyczyny tego wypadku oraz apelują do zmotoryzowanych o rozwagę.

Autor: KPP Lubartów/ Materiały prasowe

Tragedia w Nowym Uścimowie

W środę w miejscowości Nowy Uścimów w powiecie lubartowskim doszło do tragicznego wypadku. Przybyli na miejsce mundurowi natychmiast rozpoczęli  oględziny, aby precyzyjnie ustalić  przebieg zdarzenia.

Skutki tego drogowego incydentu okazały się najgorsze z możliwych. Mimo szybkiej interwencji medyków ostatecznie nie zdołano uratować życia młodego mężczyzny prowadzącego jednoślad.

26-latek nagle zjechał z trasy

Policjanci na podstawie pierwszych oględzin ustalili, że 26-latek w pewnym momencie utracił panowanie nad maszyną. W efekcie tego niespodziewanego błędu zjechał on z wyznaczonego pasa jezdni.

Obrażenia odniesione wskutek tego wypadku okazały się niestety wyjątkowo rozległe, przez co mężczyzna zmarł natychmiast po zdarzeniu. Szczegółowe powody i pełne tło tej tragedii są obecnie przedmiotem policyjnego dochodzenia.

Policjanci apelują o zdrowy rozsądek

Mundurowi stanowczo przypominają wszystkim zmotoryzowanym o absolutnej konieczności zachowania czujności na drodze. Służby ostrzegają, że zaledwie sekunda dekoncentracji lub zbyt szybka jazda bardzo często kończą się całkowitym dramatem.

Stróże prawa dobitnie zaznaczają, że ogólne bezpieczeństwo na jezdni leży w rękach każdego odpowiedzialnego kierowcy. Wyjątkową rozwagą powinni wykazywać się zawsze kierujący jednośladami, ponieważ to oni pozostają najbardziej bezbronnymi uczestnikami ruchu drogowego.

