Tragiczny wypadek niedaleko dworca kolejowego. Na pomoc było za późno

Marta Grabiec
2026-03-31 12:08

Do tragicznego wypadku doszło w Rejowcu Fabrycznym w powiecie chełmskim. 43-letni mężczyzna zginął podczas prac przy wycince gałęzi drzew w pobliżu dworca kolejowego. Mimo szybkiej reakcji świadków i wezwania służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować.

Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe

Upadek z kilku metrów

Do zdarzenia doszło 30 marca, w rejonie dworca kolejowego w Rejowcu Fabrycznym. Mężczyzna wykonywał prace związane z przycinaniem gałęzi drzew. W tym celu korzystał z drabiny opartej o pień jednego z nich.

W pewnym momencie doszło do dramatycznego zdarzenia. 43-latek stracił równowagę i spadł z wysokości kilku metrów na twarde podłoże.

– Pracę wykonywał na kilkumetrowej drabinie opartej o pień jednego z drzew. W pewnej chwili stracił równowagę i spadł z wysokości na twarde podłoże – informuje Ewa Czyż, rzeczniczka chełmskich policjantów.

Lubelskie. Jazda pod prąd na rondzie

Natychmiastowa reakcja świadków

Na miejscu znajdowały się osoby postronne, które natychmiast zareagowały na wypadek. Świadkowie wezwali pomoc, licząc, że szybka interwencja służb ratunkowych pozwoli uratować poszkodowanego

Niestety, mimo podjętych działań, obrażenia, jakich doznał mężczyzna w wyniku upadku, okazały się śmiertelne. 43-latek zmarł na miejscu zdarzenia.

Tragiczny finał prac

Okoliczności wypadku wskazują, że do tragedii doszło podczas rutynowych prac związanych z pielęgnacją drzew. Każdego roku podobne zdarzenia przypominają o ryzyku, jakie wiąże się z pracą na wysokości, zwłaszcza przy użyciu prostego sprzętu, jak drabiny.

Sprawą zajmują się odpowiednie służby, które będą wyjaśniać szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia.

Papierosy za ponad 1,5 mln zł znalezione w busie
TRAGICZNE WYPADKI
TRAGICZNA ŚMIERĆ