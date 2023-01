Tragedia na torach. Pociąg potrącił mężczyznę

Pies wpadł do 20-metrowej studni! Dramatyczna akcja ratunkowa pod Krasnymstawem

Do tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór, około godziny 19. Pociąg relacji Kołobrzeg - Hrubieszów potrącił mężczyznę w okolicach wiaduktu w Lublinie. Jak opisuje portal lublin122.pl, potrącona osoba zginęła na miejscu. Pięćdziesięciu pasażerów, którzy jechali pociągiem, przesiadło się do zastępczej komunikacji autobusowej. Na ten moment nie wiadomo, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku czy też mężczyzna targnął się na swoje życie. Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. - Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Sprawdzane jest, czy mężczyzna przechodził przez tory i nie usłyszał nadjeżdżającego pociągu, czy też targnął się na swoje życie - czytamy na portalu lublin122.pl.

Tragedia na Olszynce Grochowskiej. Kobieta zginęła pod kołami pociągu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.