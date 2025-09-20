To najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Aż 23 litery! Jak to się zmieściło na tablicy?

W województwie lubelskim, niedaleko znanego z językowych łamańców Szczebrzeszyna, znajduje się miejscowość o nazwie Przedmieście Szczebrzeszyńskie. To właśnie ona uznawana jest za miejscowość o najdłuższej nazwie w Polsce. Jej wyjątkowość polega nie tylko na długości samej nazwy, lecz także na powiązaniu z bogatą historią regionu i lokalną tożsamością.

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

Pełna nazwa miejscowości liczy 23 litery, co sprawia, że bije rekordy wśród polskich miejscowości. Sama nazwa wskazuje na położenie – „przedmieście” odnosi się do lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Szczebrzeszyna, miasta znanego przede wszystkim z kultowego wiersza Jana Brzechwy „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”.

Nazwa ta powstała naturalnie, jako określenie osady znajdującej się na obrzeżach miasta. Z czasem została utrwalona administracyjnie i funkcjonuje do dziś jako pełnoprawna nazwa miejscowości.

Czytaj też: Najpiękniejsze miasto we wschodniej Polsce. Urokliwa "Padwa Północy"

Polska od zawsze słynęła z długich i trudnych do wymówienia nazw miejscowości. Choć Przedmieście Szczebrzeszyńskie zajmuje pierwsze miejsce pod względem długości, to nie brakuje też innych przykładów, które potrafią sprawić kłopot nawet rodzimym użytkownikom języka polskiego. Obok długich i trudnych do wymówienia istnieją też takie, które zaskakują swoją prostotą. Rekord należy do wsi Oś w województwie opolskim – to miejscowość o najkrótszej nazwie w Polsce, składającej się zaledwie z dwóch liter.

Zobacz też: Oto najkrótsza nazwa miejscowości w Polsce. Składa się tylko z dwóch liter! Aż trudno w to uwierzyć

Dzięki swojej nazwie Przedmieście Szczebrzeszyńskie stało się ciekawostką językową i turystyczną. Wiele osób przyjeżdżających w okolice Zamościa i Szczebrzeszyna z zainteresowaniem robi sobie zdjęcia przy tablicach z nazwą miejscowości. To przykład, jak język, historia i lokalna tradycja mogą połączyć się w unikatowy element krajobrazu kulturowego.

To najładniejsza nazwa wsi w całej Polsce. Jej historia sięga średniowiecza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.