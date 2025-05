To imię szturmuje porodówki od lat. Karol Nawrocki również nazwał tak syna

To imię ma korzenie w starożytnej Grecji. Nosi je nawet córka Mentzena. Co oznacza?

Moda na imiona bywa zmienna niczym trendy w modzie czy muzyce. Niektóre bowiem święciły triumfy dekady temu, następnie na lata zniknęły z metryk, by dziś wrócić w wielkim stylu. Idealnym tego przykładem może być imię, które jeszcze kilkanaście lat temu uchodziło za nieco przestarzałe, a obecnie cieszy się ogromną popularnością. W 2024 roku znalazło się nawet w ścisłej czołówce najczęściej nadawanych imion męskich w Polsce. Co więcej, nazywa się tak nawet syn Karola Nawrockiego - prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i kandydata w nadchodzących wyborach prezydenckich. Mowa oczywiście o imieniu Antoni.

Antoni powraca z dwojoną siłą. To imię jest hitem. Co oznacza?

Imię Antoni w ostatnich latach znajduje się w czołówce najchętniej wybieranych przez polskich rodziców. Bez wątpienia ma w sobie coś ponadczasowego, brzmi dumnie, a przy tym niesie za sobą silne znaczenie i bogatą historię. Imię wywodzi się bowiem z łaciny od nazwiska rzymskiego rodu Antoniuszów. Początkowo nie miało konkretnego znaczenia, jednak z czasem przypisano mu różne pozytywne cechy. Dziś mówi się, że mężczyźni o imieniu Antoni to osoby szlachetne, nieocenione i wartościowe. Dodatkowo wśród społeczeństwa są to osoby postrzegane jako liderzy i ludzie stateczni.

Imię Antoni wśród znanych osób

Co ciekawe, nie tylko Karol Nawrocki wśród znanych w Polsce osób zdecydował się nazwać swoje dziecko imieniem Antoni. Jest to bowiem wybór, który od lat cieszy się popularnością wśród artystów, polityków i ludzi mediów. Wśród znanych postaci, które noszą to imię, znaleźli się m.in.:

Antoni Królikowski

Antoni Pawlicki

Antoni Macierewicz

Antoni Kaczorowski.