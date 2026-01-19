To imię nosi tylko dwóch mężczyzn w Polsce. Inspiracją był włoski artysta

Spis treści
Nie od dziś wiadomo, że imiona są czymś więcej niż tylko sposobem identyfikacji. Niosą ze sobą historię, emocje i znaczenie, często odzwierciedlając rodzinne tradycje, aktualne trendy lub osobiste inspiracje rodziców. Spoglądając na statystyki, zauważyć można również, że jedne powtarzają się przez pokolenia, inne pojawiają się nagle i znikają równie szybko, a są też takie, które zaskakują swoją wyjątkowością i nieoczywistym pochodzeniem.
To imię nosi tylko dwóch mężczyzn w Polsce
Jednym z najbardziej nietypowych imion w Polsce jest imię Dawinczi. Według danych udostępnionych przez Ministerestwo Cyfryzacji nosi je zaledwie dwóch mężczyzn w całym kraju. Imię wyraźnie nawiązuje do włoskiego artysty renesansu, malarza, rzeźbiarza i architekta Leonarda da Vinci. Rodzice decydując się na nazwanie dziecka w taki sposób z pewnością chcieli, by ich pociecha wyróżniała się w społeczeństwie i być może czerpała przykład z włoskiego uczonego.
Dawinczi nie jest oczywiście jedynym przykładem tak oryginalnego wyboru. W polskich rejestrach można znaleźć wiele innych nietypowych imion, które zaskakują pochodzeniem, brzmieniem lub liczbą osób je noszących. Część z nich inspirowana jest kulturą, literaturą czy sztuką, inne powstały z połączeń językowych lub indywidualnej kreatywności rodziców.
Czy w Polsce można nadać każde imię?
Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że nie każde imię można nadać w Polsce. Choć rodzice mają dużą swobodę w wyborze imienia dla dziecka, obowiązują ich określone przepisy. Zgodnie z prawem imię nie może:
- być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
- być zdrobnieniem zamiast pełnej formy,
- być zapisane w sposób nieprzystający do zasad języka polskiego.
Co ważne, zazwyczaj to urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić nadania jakiegoś imienia, jeśli stwierdzi, że to nie spełnia norm.
Kim był Leonardo da Vinci?
Leonardo da Vinci był jednym z najwybitniejszych twórców epoki renesansu. Urodził się w 1452 roku we Włoszech i zasłynął jako malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, wynalazca i naukowiec. Uznawany jest za symbol "człowieka renesansu", łączącego sztukę z nauką i nieograniczoną ciekawością świata. To właśnie on jest autorem najsłynniejszych dzieł w historii sztuki, takich jak "Mona Lisa" czy "Ostatnia Wieczerza".