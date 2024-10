Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW na 10.10.2024

W nocy ze środy na czwartek (9/10 października) słaby deszcz możliwy we wschodniej i w zachodniej Polsce. Uwaga na mgły. Gdzieniegdzie może ograniczać widzialność do 300 m. Noc ciepła, z temperaturą na przeważającym obszarze kraju od 10°C do 14°C. W zachodniej Polsce najcieplej, tam około 15°C. Najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 6°C do 9°C. - Wiatr słaby, na zachodzie i południu umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, a w rejonach podgórskich do 70 km/h, lokalnie do 85 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 110 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek (10 października) zapowiada się jako dzień pochmurny. Możliwy przelotny deszcz, za wyjątkiem Podkarpacia. Nadal ciepło, z temperaturą maksymalną od 15 do 21°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam od 22°C do 24°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h. Na obszarach podgórskich do 85 km/h, w szczytowych partiach Sudetów porywy do 95 km/h, wysoko w Karpatach porywy od 110 km/h do 140 km/h, na ogół południowy i południowo-zachodni na północnym zachodzie skręcający na północno-zachodni - zapowiada IMGW.

Niestety, prognozy na najbliższe dni zapowiadają, że pożegnamy wysokie temperatury. Od piątku (11 października) na termometrach znów wartości sięgające maksymalnie kilkunastu stopni. W nocy możliwe przymrozki. Więcej szczegółów w artykule Powrót lata, a potem arktyczny podmuch! W tych dniach spodziewamy się pogodowego szaleństwa

Źródło: IMGW

Według obliczeń modelu @ECMWF niż ex-Kirk 🌀 powinien dotrzeć do północno zachodnich krańców Polski w czwartek nad ranem.👉 https://t.co/pck0CSzFgM#pogoda #IMGWCMM pic.twitter.com/uAS20ojkpk— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) October 9, 2024

Jutro i w piątek spodziewamy się silnych porywów wiatru, zwłaszcza na zachodzie kraju i Wybrzeżu i na obszarach podgórskich. Na obszarach podgórskich do 85 km/h, w szczytowych partiach Sudetów porywy do 95 km/h, wysoko w Karpatach porywy od 110 km/h do 140 km/h.#IMGW #wiatr pic.twitter.com/T2RS8qAAja— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 9, 2024