Wspomnienia sprzed lat

Tak obchodzono Dzień Kobiet w PRL-u. Rajstopy i mydło otrzymywała co druga z pań

Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami, ale mało kto pamięta, jak owe święto wyglądało za czasów PRL-u. W realiach niedoborów niemalże każdy prezent był na wagę złota i miał wyjątkową wartość. Ówczesne upominki były skromne, lecz wiele kobiet do dziś z nostalgią wspomina moment, gdy w ich ręce wręczano deficytowe rajstopy czy nawet mydło. Dziś to wręcz nie do pomyślenia.