Tajemnicza śmierć 22-latka. Ciało leżało na wagonie

Policjanci otrzymali informację o odnalezieniu zwłok w poniedziałkowe popołudnie, 20 marca. Po dotarciu na miejsce okazało się, że jednym z wagonów towarowych znajduje się ciało 22-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do śmieci 22-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, dopiero wówczas będzie można ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci. Policjantom udało się natomiast ustalić inne, równie ważne informacje na temat 22-latka. - Przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, dokumentów ani telefonu. Policjanci podjęli szereg czynności służbowych, aby ustalić tożsamość zmarłego. Z dużym prawdopodobieństwem to 22-letni mieszkaniec powiatu puławskiego. Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśni prokuratorskie śledztwo - czytamy na stronie lubelskiej policji.

Zabójstwo w Krakowie: w zaroślach przy torach kolejowych w pobliżu ulicy Chełmońskiego znaleziono ciało 27- letniego mężczyzny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.