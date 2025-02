Proboszcz zdradził, ile uzbierał na kolędzie. Kwota zwala z nóg. To równowartość mieszkania!

Horoskop tygodniowy na 2-8.02.2025: Baran

21.03-20.04

KTO POD KIM DOŁKI KOPIE...

…ten sam w nie wpada. Ktoś, kto rozpowiadał o tobie niestworzone rzeczy, wpadnie w swoje własne sidła. Będziesz mógł się z tego tylko i wyłącznie śmiać, bo przecież sytuacja ta wcale nie była bardzo poważna, a ta osoba dostanie nauczkę.

RADA: Oddziel ziarna od plew. Pod koniec tygodnia będziesz musiał na nowo stawić czemuś czoło, ale wyjdziesz z tej potyczki naprawdę zwycięsko.

Horoskop tygodniowy na 2-8.02.2025: Byk

21.04-21.05

KOLEJNE ZASKOCZENIA

Życie znowu przyniesie ci parę niespodzianek i znowu będą to niespodzianki zdecydowanie przyjemne. Przekonasz się, że los naprawdę ci teraz sprzyja i warto wykorzystać ten czas na przeżycie fantastycznej przygody swojego życia.

RADA: Postaw teraz na spontaniczność i ciesz się życiem. Nie zamartwiaj się niepotrzebnie przyszłością, bo szkoda na to czasu i nerwów.

Horoskop tygodniowy na 2-8.02.2025: Bliźnięta

21.05-21.06

SZANSA NA PIENIĄDZE

Możesz się wzbogacić, jeżeli będziesz teraz spostrzegawczy i konsekwentny. Nie wchodź w spółki, a sam realizuj pomysły, które już od tak dawna chodzą ci po głowie, niekiedy wręcz nie dając ci spać. To bardzo dobry pomysł na biznes, nie porzucaj go.

RADA: Wiele się wydarzy, jeżeli tylko zrobisz sam pierwszy krok. Nie zdawaj się teraz na pomoc innych i nie stój z założonymi rękami.

Horoskop tygodniowy na 2-8.02.2025: Rak

22.06-22.07

SPOKÓJ PO BURZY

Ostatnie rozmyślania i wydarzenia wprowadziły nieco zamieszania do twojego tak przecież zazwyczaj poukładanego życia. Teraz zrozumiesz, że podjąłeś słuszną decyzję i nareszcie przestaniesz zadawać sobie pytanie o to, czy dobrze postąpiłeś.

RADA: Nie wykonuj teraz żadnych gwałtownych ruchów. Chwilowo poprzestań na tym, co masz, potem przyjdzie pora na odważne kroki.

Horoskop tygodniowy na 2-8.02.2025: Lew

23.07-22.08

WIELKIE ZASKOCZENIE

Zorientujesz się w tym tygodniu, że zdecydowanie pochopnie oceniałeś pewną osobę lub swoją sytuację osobistą, a nawet jedno i drugie. Jednak tak naprawdę poczujesz się lepiej po tym odkryciu, to będzie dla ciebie sygnałem do kolejnych zmian.

RADA: Żeby być skutecznym, nie wystarczy w tym przypadku skrupulatność. Musisz zebrać grupę osób, które chętnie pomogą ci w realizacji zadania.

Horoskop tygodniowy na 2-8.02.2025: Panna

23.08-22.09

DOKOŃCZENIE ZADANIA

W najbliższych dniach zakończysz coś, nad czym od dawna pracowałeś. To świetny czas na sfinalizowanie jakiegoś kontraktu, podjęcie decyzji finansowej lub dokończenie budowy domu. Nie podejmuj się na razie nowych zadań, a kończ to, co zacząłeś.

RADA: Już niebawem czeka cię odpoczynek, jednak jeszcze nie teraz. Warto póki co zakasać rękawy, potem twoje wysiłki zostaną należycie docenione.

Więcej znaków zodiaku w galerii zdjęć: