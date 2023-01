Szajka okradała plebanie w woj. lubelskim. Wpadli, gdy wracali z akcji. Wśród zatrzymanych jest kobieta

W środę wieczorem (18.01) grupa usiłowała włamać się do plebani na terenie gminy Ludwin. Zostali spłoszeni. Pomimo tego nie odpuścili i pojechali na teren gminy Wólka. Tam podważając okno, włamali się do plebani, z której ukradli pieniądze. - Bezpośrednio po dokonaniu włamania łęczyńscy policjanci zatrzymali 4 osoby poruszające się pojazdem. W aucie znajdowało się trzech mężczyzn w wieku 25-26 lat oraz 29-letnia kobieta. Są to mieszkańcy Lublina. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli pieniądze, wartościowe przedmioty, narzędzia służące do popełnienia przestępstwa oraz narkotyki - wylicza młodszy aspirant Izabela Zięba z KPP Łęczna.

Zorganizowana grupa przestępcza napadająca na plebanie w woj. lubelskim

Ponadto policjanci zatrzymali 34-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna to kompan zatrzymanych, który brał udział w innym włamaniu. Jak się okazało sprawcy mieli na swoim koncie pięć włamań do plebani znajdujących się w powiatach: lubelskim, puławskim i łęczyńskim. - Podczas przeszukania mieszkań i pojazdów podejrzanych, funkcjonariusze znaleźli pieniądze, dewocjonalia, numizmaty oraz narzędzia służące do popełnia przestępstwa - dodaje oficer prasowy. Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o dokonanie kradzieży z włamaniem do co najmniej pięciu plebanii i usiłowanie włamania do jednej.

Sonda Czy złodzieje powinni być karani surowiej? Tak Nie Nie mam zdania