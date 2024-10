Ta czekolada to prawdziwe arcydzieło. Najtańsza tabliczka kosztuje 20 złotych. Nie ma porównania do tego, co sprzedają w sklepach

Świdnik. Ciało 42-latki w mieszkaniu. Jej syn nieprzytomny

Śledczy mają już wstępne podejrzenia, co doprowadziło do śmierci 42-latki, której ciało znaleziono w jednym z mieszkań na terenie Świdnika. Sprawa wyszła na jaw w poniedziałek, 21 października, ale do zdarzenia doszło prawdopodobnie w niedzielę dzień wcześniej. Ojciec kobiety nie mógł się dostać do środka, więc powiadomił służby ratownicze - okazało się, że lokum jest zamknięte od wewnątrz. Do mieszkania dostali się najpierw strażacy, którzy weszli do środka przez okno. Nie wykryli obecności tlenku węgla.

- Tam są czynności wykonywane w kierunku odebrania sobie życia - nie ma tam działania osób trzecich ani charakteru kryminalnego - powiedział "Super Expressowi" nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jak poinformował PAP, na miejscu znaleziono również 17-letniego syna denatki, który został zabrany do szpitala nieprzytomny. Nie wiadomo, jaki jest jego obecny stan, ale nie pozwala on na przesłuchanie poszkodowanego. Jak poinformowała Ewa Kotowska z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, na ciele chłopaka nie było widocznych obrażeń.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.