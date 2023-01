Seniorka chodziła wzdłuż torów, pociąg był coraz bliżej. Horror w Świdniku!

Od 4 lat nie może wejść do swojego domu! Chciał tylko pomóc matce z dzieckiem...

Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 26 stycznia w południe. Dyżurny świdnickiej komendy otrzymał informację o kobiecie, która w niewyjaśnionych okolicznościach znajdowała się na torowisku. - Wysłani na miejsce mundurowi zastali zgłaszającego, którym okazał się będący poza służbą policjant Komisariatu Policji III w Lublinie. Policjant znajdując się na dworcu kolejowym Świdnik Miasto zauważył idącą po torach seniorkę. W tym czasie z przeciwnego kierunku przejeżdżał pociąg. Z uwagi na jej niebezpieczne zachowanie i grożące jej niebezpieczeństwo natychmiast przekonał ją, by weszła na peron, oferując pomoc. Po chwili seniorka była już w bezpiecznym miejscu - opisuje komisarz Magdalena Szczepanowska z KPP w Świdniku.

Kobieta powiedziała mundurowym, że idzie w kierunku Krzesimowa, choć de facto podążała w stronę Lublina. Nie umiała też jednoznacznie określić, jak się nazywa i gdzie mieszka. - Na miejsce wezwana została załoga karetki pogotowia ratunkowego, która przetransportowała kobietę do szpitala. Policjanci ustalili kim jest idąca po torach kobieta. Była to 83-letnia mieszkanka Świdnika. Funkcjonariusze dotarli do jej syna informując o całym zdarzeniu. Finalnie 83-latka bezpiecznie trafiła pod opiekę rodziny - dodaje Szczepanowska.

