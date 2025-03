Pamiętasz te hity z podstawówki? W latach 2000 każdy to miał!

Miłosny szał, niespodziewany gość i wielki sukces. Co czeka twój znak zodiaku w tym tygodniu?

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w minioną sobotę 22 marca w miejscowości Maciejów Stary (powiat lubelski). Koszmar wydarzył się około godziny 22. - Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący w VW passatem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w drzewo. Wcześniej najprawdopodobniej wyprzedzał inny pojazd - informują lubelscy policjanci.

- W wyniku wypadku śmierć na miejscu poniosła 18-letnia pasażerka pojazdu, natomiast 19-latek kierujący VW walczy o życie w szpitalu - informuje nadkomisarz Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Czytaj też: Tragiczny wypadek w Lublinie. Zginęło 3 nastolatków. Pędzili 150 km/h. "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli!"

Wypadek wstrząsnął internautami... "straszna tragedia, kiedy młodzież odchodzi poprzez brawurę. Aż serce pęka", "Po co rosną te drzewa, usunąć je a nie jeszcze nasadzać nowe", "straszny dramat dla rodziców". Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR. Byli też strażacy z OSP. - Według zgłoszenia wypadek samochodowy, auto osobowe uderzyło w drzewo, dwie osoby poszkodowane w miejscowości Maciejów Stary. Niestety, w wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosła nastolatka, druga osoba została w ciężkim stanie przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Nasze działania trwały do 4:30. Składamy szczere kondolencje bliskim ofiary - napisali na swojej stronie OSP Maciejów Stary.

Czytaj też: Patrycja była w 8 miesiącu ciąży. Jej mama rozpacza po tragicznym wypadku. "Przecież nie musiała wsiadać z Krzyśkiem do auta"