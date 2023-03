Stracił 80 tysięcy złotych przez ten błąd. Policja ostrzega

Te węże mieszkały we wstrząsających warunkach. Leżały we własnych odchodach

Skoczyła do rzeki, by ratować Dominika. Mąż pokazał wzruszające wideo

Oto do czego może doprowadzić niezbyt przemyślany pomysł, by zainwestować swoje oszczędności. 51-latek chciał pomnożyć swoje oszczędności i spróbował wejść na rynek kryptowalut. W lutym wpłacił 600 złotych i rozpoczął inwestowanie. 7 marca skontaktował się z nim pewien mężczyzna, który poinformował, że pieniądze zaczęły już pracować i można je wypłacić z konta. W tym celu potrzebne było już tylko zainstalowanie specjalnego programu, który jak się potem okazało posłużył oszustowi do przejęcia oszczędności 52-latka. Tym samym mężczyzna stracił 80 tysięcy złotych. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność podczas korzystania z sieci i przestrzegają przed cyberprzestępcami. - Jeśli osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania Twoich danych i danych konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta Twojego banku - czytamy na stronie internetowej lubelskiej policji.