Stomatolog zgwałcił 24-latkę. Potem sobie żartował

Sprawa wyszła na jaw latem ubiegłego roku, kiedy na policję zgłosiła się zapłakana 24-latka. Przyszła do prywatnego gabinetu Grzegorza T., cieszącego się sporą renomą stomatologa z Lublina. Zamiast piaskowania zębów przeżyła największy koszmar swego życia. – Doprowadził ją do obcowania płciowego – mówi sędzia Sądu Rejonowego Lublin – Zachód Wojciech Wolski. – Podstępem, a mianowicie wykorzystując sytuację wykonywania czynności, w związku z leczeniem stomatologicznym, jej pozycję leżącą na fotelu, a nadto przemocą polegającą na przytrzymywaniu rękami głowy i przyciskaniu swoim ciałem, doprowadził wyżej wymienioną pokrzywdzoną do obcowania płciowego. Jak udało nam się wtedy ustalić nieoficjalnie, tuż po gwałcie wysłał 24-latce SMS.- Przepraszam, pomyliłem narzędzia (wiertła) - próbował przekuć swe haniebne zachowanie w żart. Trafił wtedy na pół roku do aresztu, który opuścił za poręczeniem majątkowym. Potem na jaw wyszły kolejne obrzydliwości, których dopuścił się stomatolog m.in. w gabinecie pod Chełmem, w którym także pracował. Grzegorz T. atakował pacjentki od lutego 2020. - Pozorując wykonanie sprawdzenia migdałków i masażu szyi w celu leczniczym doprowadził kobietę do innej czynności seksualnej, w ten sposób, że ocierał się kroczem o pokrzywdzoną, zbliżał swojej krocze do jej twarzy - czytamy w wyroku. Grzegorz T. został za to skazany na dwa lata i dziesięć miesięcy więzienia, ma także zakaz wykonywania zawodu przez 6 lat. Musi także zapłacić skrzywdzonym kobietom łącznie 22 tys. zadośćuczynienia, nie może się do nich także zbliżać przez parę lat.

