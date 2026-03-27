Stadion żużlowy w Lublinie przejdzie ogromną metamorfozę. Miasto ogłosiło przetarg za miliony

Prezydent Krzysztof Żuk zapowiada zmiany na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje przedsiębiorstwa, które podejmie się tego potężnego zadania w popularnym systemie projektowania połączonego z budową. Zwycięska firma najpierw stworzy kompletną dokumentację architektoniczną całego kompleksu, a dopiero w kolejnym etapie wprowadzi na plac ciężki sprzęt budowlany.

Gospodarz miasta Krzysztof Żuk zwraca uwagę na olbrzymią wartość sentymentalną areny, która od lat przyciąga tysiące fanów czarnego sportu. Modernizacja zapewni nie tylko znacznie lepsze warunki do ścigania, ale przede wszystkim podniesie komfort kibiców oglądających zmagania na żywo. Ratusz posiada już odpowiednie wytyczne dostosowane do najświeższych regulaminów żużlowych, co wcześniej wymusiło na urzędnikach aktualizację koncepcji i opóźniło cały proces.

Nowy tor i trybuny na kilkanaście tysięcy widzów. Zmieni się wszystko

Gruntowna przebudowa całkowicie odmieni dotychczasowe parametry lubelskiego obiektu sportowego. Nowe trybuny pomieszczą dokładnie szesnaście i pół tysiąca kibiców, co oznacza ponad dwukrotny wzrost pojemności widowni. Zmieni się także sama nawierzchnia do ścigania, którą architekci skrócą do trzystu pięćdziesięciu metrów, poszerzając przy okazji strefy bezpieczeństwa.

Projektanci zaplanowali pełne zadaszenie miejsc dla publiczności oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza technicznego. Zmodernizowana arena posłuży nie tylko motocyklistom, ponieważ będzie można tam organizować chociażby zawody wspinaczkowe, a w weekendy odbywać się tam będą plenerowe koncerty i duże imprezy targowe.

Ogromna metamorfoza czeka również sam środek owalu, gdzie do tej pory znajdowało się tradycyjne boisko trawiaste. Miejsce zieleni zajmie specjalnie utwardzony plac, którego dokładne przeznaczenie poznamy dopiero po zakończeniu fazy projektowej.

Kiedy ruszą prace budowlane? Lubelski Ratusz ustalił rygorystyczny harmonogram

Lista wymagań wobec wykonawcy obejmuje postawienie zupełnie nowych sektorów dla gospodarzy i gości, a także przygotowanie luksusowych lóż VIP. Robotnicy zbudują nowoczesny park maszyn dla zawodników, przestronne zaplecze dla sędziów i przedstawicieli mediów, a wokół alei pojawią się dodatkowe punkty z jedzeniem oraz zieleń.

W ramach prac zaplanowano całkowitą wymianę przestarzałego oświetlenia oraz montaż potężnego systemu nagłośnienia. Cały obiekt ma w dużej mierze korzystać z odnawialnych źródeł energii, natomiast podziemny parking samochodowy posłuży w razie potrzeby jako schron.

Zainteresowane firmy budowlane mają czas na złożenie swoich ofert do szóstego maja bieżącego roku. Zwycięzca przetargu otrzyma dokładnie dziewięć miesięcy na sporządzenie planów i zdobycie wymaganych pozwoleń od władz żużlowej ekstraligi. Dopiero po dopełnieniu tych formalności ruszy budowa, która potrwa do dwa tysiące dwudziestego ósmego roku.

Komisja przetargowa podczas oceny nadesłanych propozycji weźmie pod uwagę nie tylko ostateczny koszt robót. Kluczowym argumentem będzie również doświadczenie zatrudnionych architektów oraz zaproponowany okres gwarancji, a wszystkie firmy muszą najpierw obowiązkowo obejrzeć teren.

