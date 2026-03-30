Sowa w opałach. Strażacy ruszyli na pomoc

Marta Grabiec
2026-03-30 15:14

W sobotni poranek w Dominowie doszło do nietypowego zdarzenia, które wymagało interwencji strażaków. Na drzewie odnaleziono sowę zaplątaną w sieć. Dzięki sprawnej akcji zwierzę zostało bezpiecznie uwolnione.

Poranne zgłoszenie z Dominowa

W minioną sobotę, 28 marca o godzinie 8:27, służby otrzymały informację o ptaku potrzebującym pomocy. Okazało się, że sowa uwięzła w sieci zawieszonej na drzewie w miejscowości Dominów. Z uwagi na konieczność natychmiastowego działania, do akcji skierowano druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczopolu.

Skuteczna akcja strażaków OSP Wilczopole

Po dojeździe pod wskazany adres, strażacy natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i podjęli kroki w celu wyswobodzenia drapieżnika. Wykorzystując odpowiedni sprzęt i swoje doświadczenie, ratownicy sprawnie przeprowadzili całą operację.

Sowę udało się oswobodzić i, co istotne, obyło się bez groźnych urazów. Po pomyślnym finale akcji ptak mógł ponownie odlecieć na wolność.

Straż pożarna to nie tylko ogień

Choć podobne wezwania rzadko trafiają na pierwsze strony gazet, są istotną częścią rutynowej służby. Strażacy nader często interweniują w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie zwierząt, bez względu na to, czy chodzi o pupile domowe, czy dziką faunę.

