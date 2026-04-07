Śmiertelne dachowanie na DK-17. Policja ujawnia świąteczny bilans z regionu

Śmiertelny wypadek na DK-17 w powiecie puławskim. Zginął 23-latek

Dramat rozegrał się w wielkosobotni poranek, tuż przed godziną 7:00, na odcinku drogi krajowej numer 17 zlokalizowanym na terenie powiatu puławskiego. Jak wstępnie ustalili pracujący na miejscu funkcjonariusze, 23-letni mężczyzna pochodzący z Dęblina kierował osobowym audi. Przemieszczając się od strony Kurowa w kierunku wsi Sielce, młody kierowca najprawdopodobniej znacząco przekroczył dozwoloną prędkość, co doprowadziło do utraty kontroli nad maszyną.

Wchodząc w zakręt, auto wypadło z trasy, wpadło do przydrożnego rowu, a następnie wielokrotnie koziołkowało. Mimo błyskawicznie rozpoczętej akcji ratunkowej i prób reanimacji, obrażenia 23-latka okazały się zbyt rozległe i poniósł on śmierć na miejscu. Obecnie śledczy pod ścisłym nadzorem prokuratury badają dokładne przyczyny tej tragedii, a ciało zmarłego zostało formalnie zabezpieczone celem przeprowadzenia niezbędnej sekcji zwłok.

Wypadki i pijani kierowcy. Policja z Lubelszczyzny podsumowuje święta

Ostatnie dni świąteczne oznaczały okres maksymalnej mobilizacji dla lubelskich stróżów prawa, a w szczególności dla patroli z wydziałów ruchu drogowego. Głównym zadaniem mundurowych w tym gorącym czasie było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa osobom wyruszającym do rodzin oraz czuwanie nad płynnością ruchu podczas masowych powrotów z wielkanocnego wypoczynku.

Policyjny bilans obejmujący czas od piątkowego popołudnia aż do końca poniedziałku wskazuje na łącznie 11 poważnych zdarzeń na terenie całego województwa lubelskiego. Tragiczny finał jednego z nich to wspomniana ofiara śmiertelna, natomiast pomocy medycznej w szpitalach wymagało 11 poszkodowanych osób. Dodatkowo w policyjnych systemach zarejestrowano dokładnie 149 drobniejszych stłuczek i kolizji.

Prawdziwy niepokój budzi jednak zatrważająca liczba osób, które zdecydowały się wsiąść za kółko na podwójnym gazie – drogówka wyeliminowała z ruchu aż 56 pijanych szoferów. Oprócz sprawdzania stanu trzeźwości, patrole rygorystycznie weryfikowały przestrzeganie limitów prędkości oraz stan techniczny aut, zwracając szczególną uwagę na obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa i prawidłowe przewożenie najmłodszych pasażerów w fotelikach.

Poniedziałek Wielkanocny bez wypadków. Służby apelują o ostrożność

Z policyjnego raportu wynika, że zdecydowanie najbezpieczniejszym dniem minionego długiego weekendu okazał się Lany Poniedziałek. Chociaż na trasach panował wtedy gigantyczny tłok związany z falą powrotów, w regionie nie doszło do absolutnie żadnego incydentu kwalifikowanego jako wypadek, co stanowi jasny punkt całego wielkanocnego zestawienia.

Służby mundurowe niezmiennie przypominają, że absolutnie głównym czynnikiem prowadzącym do drogowych dramatów jest brawura i jazda z prędkością nieadekwatną do panujących warunków atmosferycznych. Z tego powodu funkcjonariusze po raz kolejny kierują do zmotoryzowanych stanowczy apel o zachowanie chłodnej głowy, zdjęcie nogi z gazu oraz bezwzględne respektowanie obowiązującego prawa drogowego.

„– Zdejmijmy nogę z gazu – lepiej dojechać kilka minut później niż wcale – przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.”

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

