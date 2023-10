To nie był przypadek, bo Sara, w "cywilu" urocza i łagodna suczka, zna się na swojej robocie naprawdę dobrze. We wrześniu wspólnie ze swoim opiekunem asp. szt. Sławomirem Maciągiem udowodnili, że są najlepsi na Lubelszczyźnie. W czasie zawodów musieli udowodnić swoje umiejętności m.in. w czasie wspólnego marszu, biegu, nagłej komendy siad bądź waruj. Sara musiała bronić swego przewodnika przed pozorantem, pokonywać ściany, tunel, kładkę i drabiny oraz rzecz jasna, pokazać swój czuły nos.

To udaje się jej także w codziennej pracy. Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o kradzieży z włamaniem. - Z jej słów wynikało, że ktoś włamał się do niezamieszkałego domu jej rodziców oraz do garażu. Łupem złodzieja padł różnego rodzaju sprzęt i przedmioty na łączną sumę 30 tysięcy złotych - opowiada asp. sztab. Elwira Domaradzka z policji w Świdniku. Sara szybko podjęła trop i doprowadziła policjantów do posesji, na której znajdował się 33-latek. Mężczyzna początkowo zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z kradzieżą, ale szybko okazało się, że w jego domu znajdują się skradzione przedmioty. 33-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.