Rewolucja w Żabce! Ten produkt dostaniesz za 15 groszy, ale jest jeden warunek

Woda w Żabce za jedynie 15 groszy? Taką możliwość oferują klientom refillomaty. Chętni mają możliwość napełnienia swojej butelki wodą schłodzoną, ale także niegazowaną, lekko gazowaną oraz gazowaną. Obecnie Żabka testuje Refillomaty w wybranych sklepach sieci. Pół litra wody za 15 groszy to bardzo atrakcyjna cena, jednak trzeba spełnić jeden warunek - mieć swoją butelkę.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Klient Żabki przynosi swoją wielorazową butelkę, kupuje dolewkę wody przy kasie i napełnia butelkę przy specjalnym dyspenserze. Jak widać, Żabka podąża drogą m.in. sieci McDonald's. Do popularnej restauracji klienci również mogą przynosić własne kubki czy napoje, ale pod określonymi warunkami.

Skąd pomysł na wodę dolewaną do własnych butelek? Przedstawiciel Żabki podkreśla, że wprowadzenie refillomatów to część szerszej strategii sieci, której celem jest promowanie wykorzystywania wielorazowych opakowań. – To krok w stronę zrównoważonego rozwoju, który nie tylko wspiera ekologię, ale także oferuje naszym klientom wygodną i tanią alternatywę dla wody butelkowanej – zaznacza biuro prasowe Żabka Polska, cytowane przez businessinsider.com.

Refillomaty w Żabce są obecnie testowane, aby sprawdzić, jak nowa usługa sprawdzi się w praktyce i czy warto wprowadzić ją na szerszą skalę. Rozwiązanie to ma wpisywać się w globalne trendy walki z plastikiem jednorazowego użytku i promować postawę proekologiczną.

Źródło: businessinsider.com

