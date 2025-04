Miał jechać z 10 kolegami w aucie, ale został, by pomóc mamie. Los ocalił chłopaka z Chełma

Quiz o przysłowiach z nazwami miesięcy. Sprawdź się!

Nasz najnowszy quiz dotyczyć będzie przysłów z nazwami miesięcy. Zapewne spodziewacie się tych najpopularniejszych powiedzeń, jak "w marcu, jak w garncu". To przysłowie oczywiście się pojawi, ale... to tyle podpowiedzi. Z resztą przysłów musicie uporać się sami, wykazując się ich znajomością lub dobrą intuicją. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dwunastu pytań. Jeden miesiąc roku to jedno pytanie. Każde z pytań zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Przysłowia z nazwami miesięcy. 12 pytań, w każdym brakuje jednego wyrazu Pytanie 1 z 12 Zaczynamy. Styczeń mrozi, ... skwarem grozi. Jakiego miesiąca brakuje? czerwca lipca sierpnia Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.