QUIZ z geografii. Pytamy o to, co małe i duże. Bijemy brawo przy 8/10

Jak co tydzień przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie nazw geograficznych ze słowami "mały", "duży", "wielki" itp. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii i macie fotograficzną pamięć, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom, uzupełnicie braki. Do dzieła!

Quiz geograficzny o nazwach małych i dużych. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!