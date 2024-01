QUIZ. W tytule dzieła wybitnego malarza brakuje jednego słowa! Średni wynik to zaledwie 5/10

W Puławach mają sposób na oszustów. "Listy do mieszkańców". To nowość w Polsce [WIDEO]

W tytule dzieła wybitnego malarza brakuje jednego słowa! Średni wynik to zaledwie 5/10 Pytanie 1 z 10 Leonardo da Vinci - Dama z... nietoperzem mangustą gronostajem Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem naszym czytelnikom proponujemy test wiedzy z malarstwa. Zaznaczamy, że nie będzie łatwo. Już wynik 6/10 powinien być powodem do zadowolenia, a każdy wyższy - do dumy. Pochwalcie się znajomym i zaproście ich do sprawdzenia swoich sił.