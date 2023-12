Kartki na Boże Narodzenie 2023. Mamy darmowe grafiki do pobrania na święta. Aż 75 wzorów do ściągnięcia za darmo

QUIZ. W którym roku...? Przy szóstym pytaniu złapiesz się za głowę Pytanie 1 z 10 W którym roku Lech Wałęsa Lech Wałęsa dostał Pokojową Nagrodę Nobla? 1978 1983 1988 Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem każde pytanie zaczynamy od frazy "w którym roku...". Myślicie, że to bardzo proste? Do poprawnego rozwiązania quizu będzie potrzebna wiedza ogólna.