Lubelskie. Sarenka wpadła do stawu. Strażacy ruszyli na ratunek [ZDJĘCIA]

Przyszła zima do Lublina. Jest biało i ciągle pada. Drogowcy walczą ze śniegiem

QUIZ. Tylko jedno zdanie jest prawdziwe! Większość poległa na piątym pytaniu Pytanie 1 z 10 Na początek historia: Mieszko I był pierwszym królem Polski Zjazd gnieźnieński odbył się w 1000 roku Bolesław Chrobry był synem Mieszka II Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem proponujemy wam teoretycznie niezbyt trudną łamigłówkę - trzeba tylko wskazać prawdziwe zdania. Od razu wspomnimy, że komplet punktów jest tylko dla tych, którzy mają szeroką wiedzę. Życzymy powodzenia i nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem.