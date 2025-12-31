QUIZ. To wydarzyło się w 2025 roku! Pytania jednak mogą Cię zaskoczyć!

Gotowy na podróż w czasie? Zapnij pasy, bo zabieramy Cię z powrotem do 2025 roku! Sprawdź, czy pamiętasz, co wydarzyło się ledwie chwilę temu. Tylko ostrzegamy: pytania są tak zakręcone, że możesz się nieźle zdziwić! Dasz radę zgarnąć komplet punktów i udowodnić, że przeszłość nie ma przed Tobą tajemnic? Przekonajmy się!

Pytanie 1 z 12
Styczeń. Które państwo/a 1 stycznia przystąpiło/y do strefy Schengen?

