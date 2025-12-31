Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. To wydarzyło się w 2025 roku! Pytania jednak mogą Cię zaskoczyć!
2025-12-31 4:00
Gotowy na podróż w czasie? Zapnij pasy, bo zabieramy Cię z powrotem do 2025 roku! Sprawdź, czy pamiętasz, co wydarzyło się ledwie chwilę temu. Tylko ostrzegamy: pytania są tak zakręcone, że możesz się nieźle zdziwić! Dasz radę zgarnąć komplet punktów i udowodnić, że przeszłość nie ma przed Tobą tajemnic? Przekonajmy się!