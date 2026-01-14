Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. To "Chłopaki nie płaczą" czy "Poranek kojota"? Same klasyki, ale łatwo się pomylić
2026-01-14 3:50
Jesteś pewien, że znasz na pamięć kultowe polskie komedie? Przekonaj się w naszym quizie! Sprawdzimy, czy potrafisz odróżnić legendarne cytaty z "Chłopaków nie płaczą" od tych z "Poranka kojota". To prawdziwy test dla kinomanów, ale pamiętaj - mimo że to klasyka, łatwo się pomylić! Gotowy na wyzwanie?