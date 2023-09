Przewidywanie pogody to trudna sztuka, którą synoptycy opanowali do perfekcji. Nie trzeba jednak być wykształconym meteorologiem, by ocenić, jaka może czekać nas pogoda. Wystarczy znać proste sposoby domowe sposoby na przewidywanie pogody, których dzieci uczą się już w podstawówce! Sprawdź, czy pamiętasz je wszystkie. Niektóre z nich to prawdziwa łatwizna. Jeśli nie znasz chociaż połowy, masz powód do wstydu.

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej