QUIZ. Przysłowia z nazwami miesięcy. 12 pytań, w każdym brakuje jednego wyrazu

Nasz najnowszy quiz dotyczyć będzie przysłów z nazwami miesięcy. Pewnie spodziewacie się tych najpopularniejszych powiedzeń, jak "w marcu, jak w garncu". To przysłowie oczywiście się pojawi, ale... to tyle podpowiedzi. Z resztą przysłów musicie uporać się sami, wykazując się ich znajomością lub dobrą intuicją. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dwunastu pytań. Jeden miesiąc roku to jedno pytanie. Każde z pytań zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Przysłowia z nazwami miesięcy. 12 pytań, w każdym brakuje jednego wyrazu Pytanie 1 z 12 Zaczynamy. Styczeń mrozi, ... skwarem grozi. Jakiego miesiąca brakuje? czerwca lipca sierpnia Dalej