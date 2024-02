QUIZ. Te przysłowia znają nawet dzieci, a Ty? My zaczynamy, ty kończysz! 8/10 to minimum

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Uważasz się za inteligenta? Zdobądź choć 6/10 Pytanie 1 z 10 Zarzuca się Lechowi Wałęsie, że w pewnym okresie swojego życia był tajnym współpracownikiem SB. Jakim pseudonimem miał się posługiwać? Bolek Lolek Tolek Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.