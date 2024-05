Rodzina na przyjęciu komunijnym. Kupiłeś Thermomixa? Będzie donos do skarbówki. "Zemsta i złość"

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przeciętny Polak tylko 5/10. Udowodnij, że stać Cię na więcej Pytanie 1 z 10 Jakiej narodowości był Che Guevara? Był Kubańczykiem Był Kolumbijczykiem Był Argentyńczykiem Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.