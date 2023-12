QUIZ. Pokolenia Y i Z nie znają tych słów. Wynik 7/10 oznacza, że masz więcej niż 40 lat

Milenialsi, czyli przedstawiciele Pokolenia Y, to osoby urodzone między 1981 a 1996 rokiem. Z kolei członkowie Pokolenia Z, czyli zoomersi, przyszli na świat w latach 1997-2012. Przynależność do danego pokolenia wiąże się również z używaniem słownictwa podobnego do swoich rówieśników. Każde pokolenie ma swój własny kod językowy, różniący się od słów i zwrotów używanych przez osoby z innych pokoleń. W tym quizie pytamy o słowa dawniej używane powszechnie, które obecnie nie są popularne. Nie ma co ukrywać, w tym teście boomerzy będą mieli większe szanse niż milenalsi i zoomersi. Dla młodych wynik 7/10 będzie sukcesem.

QUIZ. Pokolenia Y i Z nie znają tych słów. Wynik 7/10 oznacza, że masz więcej niż 40 lat Pytanie 1 z 10 Sień to: dawna potrawa dawne określenie jesieni część budynku Dalej