QUIZ. "Ó" czy "U"? To wiedzą dzieci w szkole. Wynik niższy, niż 7/10 to wstyd

QUIZ. Sobotnia ortografia. "Ó" czy "U"? To wiedzą dzieci w szkole. Wynik niższy niż 7/10 to wstyd

W sobotę jak co tydzień mamy dla was quiz ortograficzny. Tym razem zamierzamy sprawdzić, jak radzicie sobie z pisownią "ó" i "u". Przygotowaliśmy kilka zdań z dyktand dla dzieci z podstawówki, które zawierają wyrazy z "ó"/u". Która pisownia jest poprawna? Życzymy jak najwyższych wyników, bo mniej niż 7/10 powinien przyprawić was o rumieńce wstydu.