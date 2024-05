i Autor: Shutterstock

QUIZ. Największe polskie atrakcje turystyczne. Konwencja prawda/fałsz! Zdziwisz się nie raz, i nie dwa!

Lato zbliża się coraz większymi krokami, a pamiętając o tym, że Polska jest najpiękniejsza, zachęcamy do podróżowania po naszym kraju. W dzisiejszym teście przywołujemy dziesięć atrakcji turystycznych z dużych miast. Czy wskazana przez nas informacja o danym miejscu jest prawdziwa, czy też niekoniecznie? To już będziecie musieli ocenić sami! Sądzimy, że przynajmniej kilka pytań mocno Was zaskoczy!