i Autor: pixabay.com QUIZ. Na pewno wiesz, co znaczą te wyrazy? Większość osób używa ich źle! Mniej, niż 6/10 to wstyd!

test językowy

QUIZ. Na pewno wiesz, co znaczą te wyrazy? Większość osób używa ich źle! Mniej, niż 6/10 to wstyd!

Język polski nie ma dla Ciebie tajemnic? Gdy przychodzi do rozmowy, błyszczysz w towarzystwie słownictwem? Ten quiz jest dla Ciebie! Przygotowaliśmy kilka wyrazów, które sprawiają sporo kłopotów - często ich znaczenia są mylone. Jeśli odpowiesz poprawnie na 7 z 10 pytań, bijemy brawa! Będzie to oznaczało, że jesteś wielkim specem. Mniej, niż 6 punktów to powód do zaczerwienienia policzków ze wstydu. Zapraszamy do wspólnej zabawy.