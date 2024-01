QUIZ. Matematyka dla dzieci z podstawówki. Bez 7/10 spalisz się ze wstydu Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś banalnego. Równoległobok jest... czworokątem pięciokątem sześciokątem Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem mamy dla was 10 pytań z matematyki. Bez wyniku 7/10 lepiej nie pokazywać się szkolnej nauczycielce. Życzymy powodzenia!