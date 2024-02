74-latka zgłosiła się do szpitala z dolegliwościami lewej ręki. Zoperowali jej prawą

Kto to zrobił?

Lublin. Chciał pomóc kierowcy. Kobieta i mężczyzna wpadli w furię. Pobili go na środku ulicy [WIDEO]

Wybory samorządowe 2024. Kto z PO kandyduje do sejmiku woj. lubelskiego?

QUIZ. Kto to powiedział? Te słowa wstrząsnęły światem. Wynik powyżej 6/10 tylko dla orłów Pytanie 1 z 10 "Kości zostały rzucone" Kaligula Gajusz Juliusz Cezar Marek Antoniusz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem mamy dla naszych czytelników quiz dotyczący słów, które wstrząsnęły Polską i światem. Cytaty dotyczą historii, polityki, kultury, czasów najnowszych i sportu. Już za wynik 7/10 przyznamy wysokie oceny! Komplet punktów jest tylko dla orłów. Powodzenia!