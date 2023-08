i Autor: SE

Łukasz Nowicki patrzy!

QUIZ. Finałowe pytania z "Postaw na milion"! Tylko dwie możliwości! Wygralibyście?

Oglądacie teleturniej "Postaw na milion"? Jeśli tak, to jest szansa, że zapamiętaliście odpowiedzi na kilka z finałowych pytań, które w nim padły. Pary dochodzące do tego etapu gry mają do wyboru już tylko dwie odpowiedzi! Czy to sprawia, że finał łatwo wygrać? Raczej niekoniecznie! Przekonajcie się o tym zresztą sami!