QUIZ. Filmowi twardziele. Wiesz, kto ich zagrał w klasykach kina akcji? Pytanie 1 z 10 Kto zagrał kultową rolę Johna McClane'a w "Szklanej Pułapce"? Bruce Lee Bruce Dern Bruce Willis Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem mamy dla was quiz filmowy, a konkretnie będziemy pytać o kino akcji! Czy wiecie, który twardziel pojawił się w tych klasykach? Komplet punktów zarezerwowany jest dla uważnych czytelników i prawdziwych koneserów!