QUIZ. Dziwne nazwy miejscowości w Polsce! Zgadniesz, które są prawdziwe?

Zofia Dąbrowska
2025-08-14 5:10

Nazwy miejscowości potrafią być naprawdę zaskakujące! Śmieszne, dziwaczne, egzotyczne... Do niektórych w sezonie wakacyjnym ciągną pielgrzymki turystów chcących zrobić sobie zdjęcie przy tabliczce z nietypową nazwą. Znasz trochę takich miejsc? Jeśli tak, spróbuj sił w naszym quizie geograficznym. Zadanie jest proste - spośród trzech podanych nazw masz wybrać tę, która jest prawdziwą nazwą miejscowości w Polsce. Dwie inne wymyśliliśmy.

QUIZ. Dziwne nazwy miejscowości w Polsce! Zgadniesz, które są prawdziwe?
Pytanie 1 z 10
Która nazwa miejscowości jest prawdziwa?

