QUIZ. Dziwne nazwy miejscowości w Polsce! Zgadniesz, które są prawdziwe?

Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "P". Dasz radę?
Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "S". Podołasz wyzwaniu?
QUIZ. QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy dasz się nabrać!
Nazwy miejscowości potrafią być naprawdę zaskakujące! Śmieszne, dziwaczne, egzotyczne... Do niektórych w sezonie wakacyjnym ciągną pielgrzymki turystów chcących zrobić sobie zdjęcie przy tabliczce z nietypową nazwą. Znasz trochę takich miejsc? Jeśli tak, spróbuj sił w naszym quizie geograficznym. Zadanie jest proste - spośród trzech podanych nazw masz wybrać tę, która jest prawdziwą nazwą miejscowości w Polsce. Dwie inne wymyśliliśmy.
Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "P". Dasz radę?
Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "S". Podołasz wyzwaniu?
QUIZ. QUIZ na prima aprilis! Prawda czy żart? Zobacz, czy dasz się nabrać!
Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki