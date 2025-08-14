QUIZ. Dziwne nazwy miejscowości w Polsce! Zgadniesz, które są prawdziwe?

Nazwy miejscowości potrafią być naprawdę zaskakujące! Śmieszne, dziwaczne, egzotyczne... Do niektórych w sezonie wakacyjnym ciągną pielgrzymki turystów chcących zrobić sobie zdjęcie przy tabliczce z nietypową nazwą. Znasz trochę takich miejsc? Jeśli tak, spróbuj sił w naszym quizie geograficznym. Zadanie jest proste - spośród trzech podanych nazw masz wybrać tę, która jest prawdziwą nazwą miejscowości w Polsce. Dwie inne wymyśliliśmy.