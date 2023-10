Powrót do przeszłości

Quiz składa się z dziesięciu pytań. Tym razem będzie łatwiej niż zwykle, bo do wyboru są tylko dwie odpowiedzi. Nietrudno więc obliczyć, że szansa na prawidłowe przebrnięcie przez każde pytanie to aż 50 proc. Bądźmy szczerzy! W tym quizie każdy powinien zdobyć co najmniej siedem punktów. Na większość z pytań odpowie nawet dziecko! Mimo wszystko zachowajcie koncentrację. Ewentualne pomyłki mogą wynikać z pośpiechu. Powodzenia!

QUIZ. Do czego służy ten przedmiot? Dajemy dwie propozycje, masz 50 proc. szans na dobrą odpowiedź Pytanie 1 z 10 Do czego służy sekator? do gotowania do przycinania Dalej

