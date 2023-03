Uwiodła emeryta i zaprosiła go do domu. 70-latek długo o tym nie zapomni

Wypadek podczas rozładunku. 31-latek trafił do szpitala

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Z jakiego miasta jest ten klub? 12/15 tylko dla orłów Pytanie 1 z 15 Z jakiego miasta jest klub piłkarski Real Betis? z Madrytu z Walencji z Sewilli Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem łączymy geografię z piłką nożną. Wiecie, z jakiego miasta jest ten klub? Nie będzie łatwo, ale nie warto się zniechęcać!