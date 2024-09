Zawieprzyce to perła Lubelszczyzny. To tu Maria Skłodowska-Curie jako nastolatka spędzała wakacje

Cotygodniowy quiz z geografii to już nasza redakcyjna tradycja. Tym razem zabawa jest z pozoru bardzo prosta - trzeba dopasować miasto, do kraju, w którym się ono znajduje. Przyda się wiedza, nabyta podczas oglądania piłkarskich lig europejskich, ale komplet punktów zdobędą tylko najwięksi specjaliści od geografii i mapy. Nauczycielka od tego przedmiotu wystawiłaby ocenę bardzo dobrą już za 8 poprawnych odpowiedzi i my również będziemy gratulować takich wyników! Wszystkim naszym czytelnikom życzymy powodzenia i dobrej zabawy. Nasz quiz, zawierający 10 pytań znajdziecie poniżej!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Dopasuj miasto do kraju. Przy 5 pytaniu zrobisz duże oczy Pytanie 1 z 10 W jakim kraju znajdziemy miasto Auxerre? w Belgii we Francji w Szwajcarii Dalej