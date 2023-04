Jak w każdy czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem dotyczyć będzie mórz z całego świata. Kto doskonale orientuje się, nad jakim morzem leży dane państwo, już może liczyć na dobry wynik w naszym teście. Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, a pierwsze, co widzicie po przebudzeniu to mapa świata, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Quiz geograficzny o morzach. Sprawdź się!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z piętnastu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy to państwo ma dostęp do morza? Grube ryby zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Czy Czechy mają dostęp do morza? Tak, do dwóch Tak, do jednego Czechy nie mają dostępu do morza Dalej