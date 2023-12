i Autor: Pixabay.com QUIZ. Czwartkowy test z geografii. "Prawda czy fałsz" o Polsce! Mniej niż 8 punktów to wstyd

Sprawdź się!

QUIZ. Cotygodniowy test dla znawców geografii. "Prawda czy fałsz" o Polsce! Mniej niż 8 punktów to wstyd

pt 11:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Quiz z geografii to już niemal tradycja, na którą czekają wszyscy miłośnicy zabaw wiedzowych. W dzisiejszym teście typu "prawda czy fałsz" pytamy Was o... Polskę! Jak dużo wiecie o naszym kraju? Czy jesteście w stanie zgarnąć komplet punktów? Choć niektóre pytania mogą wydawać się banalnie proste, przygotowaliśmy również kilka pułapek. Gotowi na quiz? Trzymamy za Was mocno kciuki!