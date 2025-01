Miasto na Lubelszczyźnie wyludnia się w zastraszającym tempie. To efekt wojny w Ukrainie?

Jeśli macie dużą wiedzę ogólną, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do zadowolenia, zaś zdobycie kompletu oznacza, że mamy do czynienia z wybitnym umysłem. Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi, z czego jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Co jest większe? 10 pytań z różnych dziedzin. Miarą Twojego sukcesu minimum 8 punktów Pytanie 1 z 10 Zaczynamy! Która planeta Układu Słonecznego jest większa? Ziemia Saturn Następne pytanie

Co to jest quiz?

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.