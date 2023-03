Zostawił syna, żeby ratować skórę! Zwiał do lasu po wypadku

Dramat miał miejsce pod koniec lipca 2022 roku we wsi Skarbiciesz (woj. lubelskie), gdzie owczarki belgijskie zaatakowały 48-latka. W wyniku pogryzienia rowerzysta wykrwawił się i zmarł. Prokuratura oskarżyła właściciela psów, 62-letniego Jerzego B., o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. - Pozostawiając psy bez pieczy na terenie posesji nie zastosował adekwatnych zabezpieczeń uniemożliwiających psom wydostanie się poza teren nieruchomości, co skutkowało ucieczką psów pod jego nieobecność z terenu posesji – wyjaśniono w akcie oskarżenia.

Psy miały chronić maszyny rolnicze

Prokuratura ustaliła, że Jerzy B. kupił psa oraz sukę rasy owczarek belgijski, aby chronić swoją posesję w miejscowości Krępa, na której przechowywał m.in. maszyny rolnicze. 62-latek tam nie mieszkał, jednak na co dzień tam przebywał. Opuszczając działkę Jerzy B. wypuszczał psy z kojców, by biegały luzem po posesji, zamykając przy tym bramy na klucz.

Według prokuratury, ogrodzenie działki nie zabezpieczało w dostateczny sposób przed możliwością ucieczki psów poza posesję - Ogrodzenie nie miało fundamentów, prześwity między podłożem a elementami ogrodzenia były znaczące i wynosiły miejscowo nawet 24 cm, nadto bezpośrednio przy ogrodzeniu na posesji składowane były stosy odpadów, na które zwierzęta mogły się wspiąć, a następnie przeskoczyć ogrodzenie – opisali śledczy.

Mariusz jechał do rodziny

23 lipca 2022 we wsi Skarbiciesz znaleziono zwłoki 48-letniego Mariusza. "Fakt" ustalił, że mężczyzna jechał rowerem do rodziny, miał pomóc przy żniwach. W pobliżu leżał należący do niego rower oraz fragmenty odzieży noszące widoczne ślady uszkodzeń. Na ciele mężczyzny stwierdzono bardzo liczne otarcia naskórka, rany różnej głębokości, rozerwanie dużych tętnic i żył, które mogły powstać w wyniku gryzienia i drapania przez psy. Następnie w pobliżu znaleziono psa oraz sukę rasy owczarek belgijski będące własnością Jerzego B.

Na miejsce wezwano lakarza, który podjął próbę odłowienia psów za pomocą chwytaka, jednak było to niemożliwe, bo zwierzęta były bardzo agresywne. Nieskuteczne okazały się również próby uśpienia psów za pomocą środka usypiającego, dlatego z uwagi na zagrożenie, jakie stwarzały zwierzęta, podjęto decyzję o ich odstrzale. Oba psy zostały zabite. Podczas sekcji zwłok odstrzelonego psa w jego przewodzie pokarmowym znaleziono fragmenty skóry ludzkiej zgodnej z profilem DNA 48-letniej ofiary.

Właścicielowi psów grozi do 3 lat więzienia

Podczas przesłuchania w prokuraturze Jerzy B. przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że psy nigdy wcześniej nie uciekały z posesji. Jak relacjonował, po raz ostatni widział je 19 lipca, kiedy odjeżdżał z działki i zostawił je biegające luzem na zamkniętej posesji. Przekazał, że 21 lipca, gdy przyjechał na działkę zorientował się, że psów nie ma. - Wówczas próbował odnaleźć psy, jeżdżąc po okolicy, lecz ich nie znalazł. Jest mu przykro z tego powodu, że zginął człowiek. Przyznał również, że psy które znaleziono w rejonie ujawnienia zwłok należą do niego – czytamy w akcie oskarżenia. Za zarzucany Jerzemu B. czyn grozi do trzech lat więzienia.

Termin pierwszej rozprawy przed Sądem Rejonowym w Lubartowie został wyznaczony na środę - 22 marca.

