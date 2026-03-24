Przebudowa Parku Bronowickiego w Lublinie nabiera tempa. Padł konkretny termin

Rewitalizacja Parku Bronowickiego wkracza w kolejną fazę

Trwająca odnowa Parku Bronowickiego dotyczy terenu o powierzchni ponad 2,5 hektara i jest realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej. W minionych miesiącach wykonawca sfinalizował ważny etap prac drogowych, polegający na utworzeniu głównych traktów spacerowych z płyt granitowych oraz wykonaniu infrastruktury podziemnej – sieci elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej. To pozwoliło na rozpoczęcie kolejnych zadań, skupionych w dużej mierze na zieleni.

„W Parku Bronowickim wyraźnie widzimy postępy prowadzonych prac w różnych obszarach. Wykonawca zakończył część robót z branży drogowej związanych z budową alejek oraz uzbrojenia terenu, i dzięki temu mógł przejść do kolejnego etapu inwestycji, czyli prac zieleniarskich, których efekty zobaczymy jeszcze w tym sezonie. Równolegle przygotowuje się do budowy placu zabaw wraz z parkiem wodnym z różnymi ciekawymi urządzeniami dla najmłodszych. Park w nowej odsłonie udostępnimy mieszkańcom już na początku lata” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Na obszarze parku budowane są nowe ścieżki o nawierzchni mineralnej, instaluje się metalowe obramowania, kontynuowane jest wznoszenie ogrodzenia, murów oporowych i nowych wejść. Przebudowie ulegnie również główne wejście od strony ulic Bronowickiej i Fabrycznej, które nabierze bardziej eleganckiego wyglądu.

Krzysztof Żuk zapowiada tysiące nowych roślin

Istotnym punktem całego przedsięwzięcia jest gruntowna odnowa szaty roślinnej. Koncepcja opiera się na stworzeniu wielopoziomowego układu roślin, dobranego do specyfiki oświetlenia i rodzaju gleby. W zieleńcu zostanie posadzonych 100 nowych drzew – zarowno gatunków lokalnych, jak i obcych, w tym m.in. tulipanowce, sosny wejmutki, choiny kanadyjskie, a także klony, dęby i ozdobne odmiany wiśni.

Przewidziano również posadzenie 375 krzewów oraz ponad 700 roślin w rejonie głównych wejść. Spora atrakcję stanowić będą rozległe łąki bylinowe o powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych, na które złoży się ponad 71 tysięcy roślin cebulowych i 20 tysięcy bylin. Na ten moment zrealizowano już około 30 proc. nasadzeń trawników, zlokalizowanych przeważnie wewnątrz głównej pętli spacerowej.

Jeszcze ubiegłej jesieni posadzono grabowy żywopłot od strony ulicy Fabrycznej. Kontynuowane są także prace przy tworzeniu kompozycji roślinnych w rozmaitych zakątkach parku, co ma uwypuklić jego walory wizualne i zróżnicowanie gatunkowe przez cały rok.

Nowe oblicze Parku Bronowickiego. Nowoczesność i udogodnienia dla wszystkich

Odnowa ma za zadanie przywrócić pierwotny, historyczny wygląd parku, ale też wyposażyć go we współczesne udogodnienia. Na jego terenie zamontowane zostaną ławki, stoły piknikowe, stojaki na rowery oraz sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Powstanie również plac zabaw, wzbogacony o elementy wodne i wyłożony naturalną nawierzchnią.

Spory akcent położono na kwestię dostępności – w planach jest przebudowa schodów, stworzenie podjazdów dla wózków, a także montaż tyflomap i ścieżek naprowadzających. Na placu zabaw znajdą się urządzenia integracyjne, co sprawi, że miejsce to będzie w pełni przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Park zyska standardowe oświetlenie oraz nowoczesny system monitoringu, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przebywających tam osób.

Rewitalizacja Parku Bronowickiego potrwa do 2026 roku

Mimo że mieszkańcy zyskają dostęp do parku już w pierwszych tygodniach lata, to finalny termin ukończenia całej inwestycji zaplanowano na 30 listopada 2026 roku. Za realizację rewaloryzacji odpowiada firma STRABAG, a koszty z nią związane wynoszą 8,6 mln zł. Całkowity budżet projektu, przekraczający 8,9 mln zł, jest dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Jarmark Wielkanocny w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.