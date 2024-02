Protesty rolników 20 lutego. Przeciwko czemu strajkują rolnicy?

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, we wtorek (20 lutego) odbędzie się kolejny, ogólnopolski protest rolników. Rolnicy domagają ograniczenia lub wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy, odbudowy hodowli w Polsce i wycofania się z europejskiego Zielonego Ładu, przeciwko czemu protestują nie tylko polscy rolnicy, ale również ci z Unii Europejskiej.

To główne, ale nie jedyne postulaty protestujących rolników. Domagają się oni m.in. w walce z suszą, dopłat do zbóż, rzepaku, nawozów i inwestycji w infrastrukturę potrzebną do eksportu. Zdaniem rolników cele klimatyczne Unii Europejskiej grożą konkurencji europejskiego rolnictwa, oraz bezpieczeństwu żywnościowemu UE.

Protesty rolników 20 lutego. Blokady najważniejszych dróg i miast

To nie pierwszy protest rolników w 2024 r., jednak manifestacja planowana na 20 lutego zdaje się być akcją na większą skalę. Jak informuje rolnicza "Solidarność", zablokowane mają być m.in. wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą. Zablokowane mają być też centra dystrybucyjne takich sieci sklepów jak np. Biedronka czy Lidl. Do tej pory protesty nie obowiązywały najważniejszych polskich dróg. 20 lutego ma być inaczej. Blokadą będzie objęta m.in. autostrada A2. Ciągniki wjadą też i zablokują ulice największych polskich miast. Co więcej, planowane są już kolejne protesty rolników. Jeden z nich ma się odbyć 27 lutego w Warszawie. W poniżej galerii znajdziecie zdjęcia z ostatniego protestu rolników, który miał miejsce 9 lutego.

Protesty rolników 20 luty [Mapa]

W sieci Instytut Gospodarki Rolnej zamieścił mapę z listą miejsc, gdzie 20 lutego będą protestować rolnicy. Mapę oraz listę miejsc znajdziecie poniżej.

Protesty rolników 20 lutego: Nagłowice, Gorzyczki, Gniewkówiec, Elbląg, Suwałki, Parłówko, Czekarzewice, Strzeszkowice Duże, Kolonia Nadwiślańska, Jasło, Szczecinek, Dobre Miasto, Budzyń, Wałcz, Osjaków, Kmiecin, Osielsko, Zarzec Ulański, Kozubszczyzna, Skierniewice, Ryki, Dzwola, Bogucin, Kurów, Dobiegniew, Końskowola, Żyrzyn, Kuryłówka, Borowice, Częstochowa, Modliborzyce, Recz, Leszno, Rolników Stojadła, Myśliwych Stojadła, Zgierz, Mińsk Mazowiecki, Medyka, Dorohusk, Hrubieszów, Hrebenne, Sędziszów Małopolski, Kraśnik, Sompolno, Okmiany, Piotrków Trybunalski, Mykanów, Drzymałowo, Durdy, Gniewkowo, Pikutkowo, Liszki, Olecko, Stary Sącz, Brzesko, Konin, Pleszew, Ryczołek, Stryków, Siedlce Iganie, Gorzyń, Napachanie, Golęczewo, Nowy Korczyn, Świeklany, Kotliny, Osięciny, Trzemeszno, Radom, Pawłówek, Łasin, Grudziądz, Mały Rudnik, Kłódka, Maków Mazowiecki, Kwieciszewo, Goryszewo, Mogilno, Kiełczówek, Drawsko Pomorskie, Sierpc, Węgorzewo, Miejsce Piastowe, Turek, Parczew, Wągrowiec, Dąbrowa Chełmińska, Kolbuszowa, Bartoszyce, Strzelno, Olsztyn.

Do kiedy potrwają protesty rolników?

Protesty rolników planowane są na 20 lutego, ale w różnych miejscowościach będą przebiegały inaczej. Czasami będą to kilkugodzinne manifestacje. W niektórych miastach protest rolników ma formę strajku całodobowego z przerwami. Warto więc śledzić informacje miejscowej policji lub urzędów miast, aby dokładnie sprawdzić, jaką formę będzie mieć protest.